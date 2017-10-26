Есть лекарства, превосходящие мировые аналоги: Беларусь и Словакия обсуждают перспективы совместных проектов
Новости Беларуси. Словакия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы совместных проектов обсуждают 26 октября в Минске на министерском форуме Центрально-Европейской инициативы по науке и технологиям.
Для Беларуси, которая сейчас председательствует в ЦЕИ, площадка дает дополнительные возможности по расширению взаимодействия с Европейским союзом. Рынок биотехнологий считается одним из самых быстрорастущих. Ежегодно он увеличивается на 10%. А к 2025 году его объем может составить триллион долларов.
Ольга Нахтманнова, государственный секретарь Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики:
Наука Беларуси развивается, и мы создаем в ближайшие недели, может, месяц комиссию совместную между нашими министерствами, которая будет интенсивно сотрудничать именно в этой отрасли – науки и техники.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
В биотехнологии у нас есть порядка 30 формул собственных лекарств, есть наименования лекарств, синтезированных по белорусским технологиям, особенно по лечению рака, которые превосходят мировые аналоги.
Наши ученые подготовили ряд инициатив, которые будут обсуждены, и мы в том числе будем предлагать для Евросоюза решение данных проблем и соответствующие программы.
Беларусь все активнее задействуют в научных проектах мирового уровня. Наши ученые представлены в масштабной программе технологий ЕС «Горизонт 2020», также участвуют в создании батарей для электромобилей. А на Большой андронный коллайдер отечественные физики поставили продукции на 1,5 миллиарда долларов.