Есть лекарства, превосходящие мировые аналоги: Беларусь и Словакия обсуждают перспективы совместных проектов

Новости Беларуси. Словакия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы совместных проектов обсуждают 26 октября в Минске на министерском форуме Центрально-Европейской инициативы по науке и технологиям.

Для Беларуси, которая сейчас председательствует в ЦЕИ, площадка дает дополнительные возможности по расширению взаимодействия с Европейским союзом. Рынок биотехнологий считается одним из самых быстрорастущих. Ежегодно он увеличивается на 10%. А к 2025 году его объем может составить триллион долларов.