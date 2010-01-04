Парк высоких технологий создаст собственную IT-академию

Здесь будут готовить кадры для компаний-резидентов.

Кроме того, руководство белорусской Cиликоновой долины планирует запустить пилотный вариант дистанционного обучения программированию в двух столичных школах. По мнению специалистов, это вызовет дополнительный интерес к техническим специальностям у молодёжи и окончательно решит проблему утечки кадров за рубеж.

Отметим, что 70% представителей парка — молодые программисты.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Сегодня наблюдаем тенденцию, когда молодежь из России приезжает в наш Парк высоких технологий. Около четырех компаний созданы российскими программистами и являются достаточно успешными.