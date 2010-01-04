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Парк высоких технологий создаст собственную IT-академию

04 января 2010 08:26
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Здесь будут готовить кадры для компаний-резидентов.

Кроме того, руководство белорусской Cиликоновой долины планирует запустить пилотный вариант дистанционного обучения программированию в двух столичных школах. По мнению специалистов, это вызовет дополнительный интерес к техническим специальностям у молодёжи и окончательно решит проблему утечки кадров за рубеж.

Отметим, что 70% представителей парка — молодые программисты.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
Сегодня наблюдаем тенденцию, когда молодежь из России приезжает в наш Парк высоких технологий. Около четырех компаний созданы российскими программистами и являются достаточно успешными.

# Hi-Tech # Наука

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