Боря Моисеев женился

Новости России. Как сообщают российские таблоиды со ссылкой на свадебное фото, опубликованное певцом в его блоге в Тwitter, Борис Моисеев тайно женился. На фото запечатлена девушка в свадебном платье с букетом лилий в руках и сам Моисеев, одетый в чёрный классический костюм. К фотографии заслуженный артист России сделал подпись: Свадьба. Лучший из мужчин.

58-летнему певцу стали поступать звонки с поздравлениями. Комментариев по случаю свадьбы Борис Михайлович не даёт. По словам представителей пресс-службы Моисеева, фото не имеет отношения к личной жизни артиста. Это всего лишь кадр со съёмок клипа на новую музыкальную композицию «Лучший из мужчин», сообщает ctv.by со ссылкой на АиФ.