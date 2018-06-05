The New York Times: Над встречей Трампа с Ким Чен Ыном нависла тень России

Президент Трамп и его госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) выразили оптимизм в четверг в связи с попытками вновь организовать отмененную встречу на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ким также с радостью принял высокопоставленного российского чиновника в Пхеньяне, напомнив, что конкурирующие державы все еще могут поддержать попытки Белого дома провести переговоры.

Господин Помпео, встретившийся в эти два дня со старшим эмиссаром Кима в Нью-Йорке, сказал впоследствии, что он был «уверен, что мы движемся в верном направлении». Было бы «весьма печально упустить эту возможность», – сказал господин Помпео после двух с половиной часов обсуждений с Ким Йон Чхолем, бывшим руководителем северокорейской разведки и ведущим переговорщиком по ядерному оружию. «Если эти переговоры пройдут успешно, они действительно станут историческими».

Дипломатические отношения, как ожидается, продолжатся в пятницу в Вашингтоне, где, как господин Трамп сказал, он ожидает письмо от северокорейского лидера, которое должно быть доставлено ему в руки.

Тем не менее, по мере ускорения темпов работы дипломатов в Соединенных Штатах Ким Чен Ын устанавливал собственные контакты с главным противником США в своей стране. Министр иностранных дел России С. В. Лавров стал первым высокопоставленным российским чиновником, встретившимся с молодым северокорейским лидером. Министр иностранных дел передал Киму приглашение президента России В. В. Путина посетить Москву.

Господин Лавров призвал снять санкции с Северной Кореи (которые являются основой стратегии Трампа с целью усадить противника за стол переговоров) и поддержал шаги по примирению на Корейском полуострове.

«Совершенно ясно, что, начиная дискуссию о разрешении ядерной проблемы и других проблем на Корейском полуострове, мы начинаем с того, что невозможно принять никакое решение, пока действуют санкции», – сказал господин Лавров.

Чиновники Белого дома отказались комментировать возможные последствия встречи Кима с Лавровым. Однако господин Трамп недавно озвучил свои подозрения относительно встречи Кима и другого противника Америки, президента Китая Си Цзиньпина, которая произошла как раз перед значительной переменой тона Северной Кореи по отношению к Соединенным Штатам.

Хотя Россия имеет меньшее влияние на Северную Корею, чем Китай, их разделяет общая граница. Аналитики говорят, что Москва тонко подорвала попытки США по оказанию экономического давления на Северную Корею, позволив ее кораблям использовать российские порты.

«Подтекст того, что происходило с Северной Кореей в течение этого года, состоит в том, что Россия всегда была ее предохранительным клапаном, – заявил Эван С. Медейрос (Evan S. Medeiros), занимавший пост главного советника президента Барака Обамы (Barack Obama) по делам Азии. – Это очередной способ подорвать кампанию Трампа по оказанию максимального давления».

В Нью-Йорке господин Помпео говорил о «реальном прогрессе» попыток запланировать новую встречу Кима и Трампа на высшем уровне, назначенную до этого на 12 июня в Сингапуре, пока президент не отменил ее на прошлой неделе.

Господин Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь требовать провести полностью поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова. Однако он признал, что сохраняются значительные проблемы, и предсказал более «трудные моменты и трудные времена» по мере развития переговоров между сторонами.

Со своей стороны, господин Трамп сказал, что неясно, будет ли достаточно демонстрации слабой разрядки в отношениях, чтобы заключить соглашение о проведении встречи на высшем уровне. Однако он сказал журналистам, что переговоры, которые, как надеются обе стороны, положат конец десятилетиям вражды и подозрений, находятся «в надежных руках».

Назначенная на пятницу встреча оказалась сюрпризом даже для некоторых сотрудников администрации Трампа, и он рассказал о некоторых ее подробностях в своем объявлении.

Это будет редкий визит, схожий с приездом в Вашингтон в 2000 году вице-маршала Джо Мионг Рока, бывшего на тот момент вторым по значимости чиновником Северной Кореи. Джо встретился с президентом Биллом Клинтоном (Bill Clinton) и доставил письмо от прежнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира.

Решение Трампа лично встретиться с северокорейским посланником демонстрирует его готовность быть в центре организации переговоров с высокими ставками.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сообщил журналистам вечером в среду, 30 мая, что северокорейская делегация могла бы передать послание через господина Помпео, который бы далее передал его президенту. Чиновник, выступавший на условиях анонимности, заявил, что будет удивлен, если посланцы лично доставят письмо президенту.

Майкл Грин (Michael Green), бывший старший советник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам Азии, говорит, что всплеск дипломатической активности уже вынудил Южную Корею, Россию и Китай предложить, рассмотреть или приступить к смягчению режима санкций.

«Цель Северной Кореи – добиться смягчения санкций, и ее план уже действует, – говорит господин Грин. – Северная Корея не предложила еще ничего, что предполагало бы серьезное намерение отказаться от ядерного оружие».

Посланники Америки и Северной Кореи встречались также в Пханмунджоме, на демилитаризованной территории между Северной и Южной Кореи, а другой состав чиновников проводил в Сингапуре переговоры, чтобы разработать логистику для возобновления саммита 12 июня.

Вихрь встреч ознаменовал захватывающие перемены от воинственных речей, которыми обменивались обе стороны в течение большей части прошлого года, когда господин Трамп угрожал применить «огонь и ярость» против Северной Кореи, если она поставит под угрозу Соединенные Штаты.

Однако обе стороны все еще далеки друг от друга.

Администрация Трампа главным образом настаивала, чтобы Северная Корея взяла на себя обязательства по быстрому и полному закрытию своей ядерной программы, хотя недавно президент принял возможность поэтапной ликвидации ядерного оружия.

Известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступавший ранее в качестве посредника между Вашингтоном и Пхеньяном, теперь является сторонником поэтапного процесса ликвидации, в результате которого могут быть сняты некоторые санкции против Северной Кореи в обмен на контролируемые действия по прекращению или отмене ее программ вооружений. Считается, что Северная Корея также выступает за такую политику.

В четверг, 31 мая, господин Помпео пытался вновь вселить уверенность в Японию и Южную Корею, лидерам которых было глубоко неприятно слышать неожиданные заявления Трампа и его непредсказуемость. Они были также взбудоражены сообщениями о том, что президент США приказал Пентагону сократить американские войска в Южной Корее.

Господин Помпео сказал, что среди Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи нет единого мнения о том, как разрешить противостояние с Северной Кореей. Он также сказал, что Соединенные Штаты слышали и понимали озабоченности своих двух союзников в регионе.

Сун Юн Ли, профессор школы права и дипломатии Флетчера в университете Тафтса, говорит, что, по его прогнозам, Северная Корея будет последовательно осуществлять свой сценарий, призывая к дальнейшему диалогу и регулярным личным встречам, но не предпринимая никаких реальных действий по отказу от своих программ вооружения.

Господин Ли, северокорейский ученый, написал в электронном письме, что для него это было «очередным примером верности Северной Кореи самой себе, того как режим осуществил милитаризацию собственной странности».

Визит господина Лаврова в Пхеньян был первым посещением российского министра иностранных дел в Северную Корею приблизительно за десять лет. Создалось впечатление, что он был нацелен на утверждение долгосрочных интересов Москвы в обеих Кореях накануне возможной встречи на высшем уровне между Кимом и Трампом.

Перед отъездом из Москвы господин Лавров заявил, что Россия не участвует в переговорах по организации встречи между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Однако Москва участвовала в предыдущих переговорах по ядерному вопросу и предлагала себя в роли возможного посредника между Севером и Югом.

Добавим, что господин Путин привык нащупывать пробелы и слабости в американской внешней политике, которыми он может воспользоваться. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что еще рано обсуждать сроки какого бы то ни было визита господина Кима в российскую столицу.

Россию и Северную Корею разделяет общая граница протяженностью в 17 километров, приносящая, по некоторым расчетам по 120 миллионов долларов в год за счет зарплат северокорейских рабочих, нанимаемых в России, как сообщается в сеульском Центре управления базой данных по вопросам прав человека в Северной Корее.

Исправление от 1 июня 2018 года

В более ранней версии данной статьи содержалось неверное утверждение, что страна зарабатывает по 120 миллионов долларов, за счет зарплат нанимаемых в России рабочих. Речь идет о Северной Корее, а не о России.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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