The Atlantic. Исследования показали, что низкие доходы негативно влияют на мышление и память

Новое исследование связывает социально-экономическое положение с пагубными изменениями головного мозга.

Зачастую мы объясняем финансовые проблемы неправильными жизненными решениями. Почему этот человек не учился в колледже? Почему он не выбрал более доходную карьеру? Почему у него так много детей? Но проведенные недавно исследования показали, что низкие доходы негативно влияют на мышление и память. В ходе последних научных работ ученые отыскали связь между низким положением на социально-экономической лестнице и изменениями в головном мозге.

Результаты этой работы были опубликованы на этой неделе в журнале «Труды Национальной академии наук» (Proceedings of the National Academy of Sciences). Исследователи из Центра долголетия при Техасском университете Далласа просканировали головной мозг 304 человек в возрасте от 20 до 89 лет. При этом ученые искали две вещи. Во-первых, они хотели узнать, сколько у их пациентов серого вещества в головном мозге. Во-вторых, как организованы их мозговые сети. Участки мозга с взаимосвязанными функциями часто демонстрируют аналогичную активность: например, участки, отвечающие за речь, больше взаимодействуют друг с другом, и меньше – с теми участками, которые отвечают за различные функции организма. В целом такая «сегрегация» считается полезной для мозговых сетей.

После этого исследователи сопоставили эти изображения мозга с уровнем образования испытуемых и с их карьерой. Вместе это называется социально-экономическим положением. Оказалось, что среди людей среднего возраста (от 35 до 64 лет) у участников с более высоким положением больше серого вещества и выше степень полезной «сегрегации» в мозговых сетях. Оба показателя связаны с лучшей памятью и считаются защитной мерой от старческого слабоумия и прочих признаков старения мозга.

Эта взаимосвязь прослеживалась даже после того, как ученые проверили такие моменты как умственное и физическое здоровье, познавательные способности и даже социально-экономическое положение испытуемых в детстве, а не только во взрослом возрасте. Получается, что жизнь детей в богатой или бедной семье не влияет на их умственное здоровье в среднем возрасте. На него влияет нечто из их взрослой жизни.

Что же это такое? У людей с невысокой зарплатой меньше доступа к здравоохранению и к здоровой пище. Иногда они живут в более грязных районах, либо жизнь у них не очень сильно стимулирует интеллект. Стресс от нахождения в нижней части социально-экономического тотемного столба усиливает аллостатическую нагрузку, как называют уровень гормонов нервного напряжения, которое изнашивает наш организм, в том числе, головной мозг.

«Мы начинаем все больше узнавать о воздействии стресса и непрерывного обучения на головной мозг, – говорит нейробиолог Техасского университета Гейган Уиг (Gagan Wig), ставший одним из главных авторов проведенного исследования. – И это соответствует идее о том, что жизненный опыт может влиять на состояние и здоровье головного мозга».

Прежние исследования также указывали на то, что низкое социально-экономическое положение влияет на наш образ мышления. В 2013 году в журнале «Сайнс» появилась одна работа, авторы которой сделали вывод о том, что «когнитивная функция человека ослабевает из-за постоянных и всепоглощающих попыток справиться с хроническим безденежьем, когда надо сокращать расходы и экономить, чтобы оплачивать счета». Авторы исследования сделали вывод, что когнитивные издержки бедности практически сопоставимы с одной бессонной ночью. В прошлом году было проведено еще одно исследование на эту тему, авторы которого обнаружили, что живущие в бедности люди показывают худшие результаты по сравнению с людьми состоятельными в тестах на словесную память, на скорость выполнения операций и на исполнительное функционирование.

«Я думаю, это исследование (в журнале „Труды Национальной академии наук") базируется на прошлой работе по вопросам познавательной функции и бедности, – сказал психолог из Университета Британской Колумбии Цзяин Чжао (Jiaying Zhao), ставший автором исследования от 2013 года. – Оно показывает, как хроническая бедность может повлиять на анатомию головного мозга. Эта работа представляет невральные доказательства».

В работе, опубликованной в «Трудах Национальной академии наук», в выборках не доказана связь между социально-экономическим положением и показателями головного мозга у людей очень молодого возраста (от 20 до 34 лет), а также у самых пожилых людей (старше 64 лет). Возможно, до преклонного возраста дожили лишь самые здоровые люди из групп с низким социально-экономическим статусом. Либо же к тому времени, когда человек доживает до 70-80 лет, социально-экономическое положение для здоровья его головного мозга уже не так важно, как биологический процесс старения. Кроме того, в исследование включили очень мало людей, живущих за чертой бедности, хотя в прежних работах им уделялось серьезное внимание.

Но в совокупности все эти исследования говорят о том, что бедность (или по крайней мере, отсутствие богатства) отчасти может стать самовозобновляющимся явлением. Люди, у которых меньше средств, ведут постоянную борьбу, пытаясь свести концы с концами. Они испытывают стресс, у них хуже память, и они показывают более слабые результаты при выполнении тех когнитивных задач, которые ведут к увеличению достатка в нашей сегодняшней информационной экономике.

Чжао в своем исследовании в 2013 году сказал так: «Прежде в личных неудачах и провалах винили бедность, а также среду, которая не способствует жизненному успеху. Мы утверждаем, что нехватка финансовых средств сама по себе может привести к ослаблению познавательных функций. Причиной бедности может стать само положение человека, когда у него недостаточно средств».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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