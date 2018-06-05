Чжэцзян онлайн: Китайцы готовы к переезду на Луну, а вы?

15 мая двери специальной экспериментальной капсулы, копии лунного модуля Юэгун-1 («Лунный дворец-1»), медленно открылись, и из них вышли четыре улыбающихся добровольца. Эксперимент проходил в Пекинском университете авиации и космонавтики (Бэйханский университет), и участниками длительного эксперимента были студенты этого вуза. В руках они несли соевые бобы, пшеницу, помидоры, морковь, клубнику и другие культуры, которые они собственноручно посадили и растили в «Юэгуне». Добровольцев встретила толпа, из которой то и дело слышались приветствия и поздравления. Студенты завершили 370-дневный эксперимент по имитации жизни людей на Луне, поставив мировой рекорд по его длительности — это настоящий успех!

Волонтеры отсрочили свой выход на пять дней, они вышли на 370-й день, хотя эксперимент был рассчитан на 365 дней. Всего в эксперименте приняли участие восемь студентов Пекинского университета авиации и космонавтики. Они были поделены на две группы по уровням метаболизма. Эксперимент стартовал 10 мая 2017 года, и за это время группы дважды сменили друг друга. Эксперимент был разработан, чтобы увидеть, как биорегенеративная система жизнеобеспечения (BLSS), в которой сосуществуют животные, растения и микроорганизмы, работает в лунной среде, а также проверить физическое и психическое состояние людей в такой обстановке. В этот раз выход из камеры специально отложили на пять дней, чтобы посмотреть за реакцией добровольцев.

Главный конструктор «Юэгун-1», профессор Лю Хун объяснила, что ситуация, при которой нужно будет отложить выход из капсулы, в реальности возможна. Например, из-за климатических или технических проблем. Из-за этого было необходимо провести имитацию непредвиденной ситуации.

Несмотря на задержку выхода, капитан команды Лю Хуэй все так же бодра и полна сил. Она восторженно рассказала об эксперименте: «В мгновение ока пролетело больше 300 дней, а кажется, будто бы систему запустили только вчера! Этого год с небольшим прошел очень быстро. Мы достигли этого благодаря совместной работе!» Теперь ее задача выполнена, можно гордиться собой!

Профессор Инженерной академии Китая Ван Цзюнь, специалист в области инженерии окружающей среды, считает, что успешное завершение указанного эксперимента и полученная в его ходе информация имеет важное теоретическое и практическое значение для обеспечения долгосрочного проживания людей за пределами Земли.

По словам профессора Лю Хун, целью новой программы было проверить стабильность BLSS, когда «космонавты» с разным уровнем метаболизма по очереди живут в комплексе, а также проверить эффективность техники при разных нештатных ситуации, например, при прекращении подачи электричества, поломке оборудования, физическом воздействии. А также было важно понять влияние биорегенеративной системы жизнеобеспечения (BLSS). Кроме того, эксперимент также исследует психологические изменения у людей, находящихся в замкнутом пространстве на протяжении долгого времени без связи с внешним миром, влияние ритма естественного освещения на настроение людей, связь между кишечными микроорганизмами и эмоциями людей, роль различных растений в регулировании настроения людей.

Лю Хун также рассказал, что в будущем на основании итогов этого эксперимента будет разработано и произведено множество экспериментальных устройств, которые будут располагаться на космических станциях, Луне, зондах для исследования Марса. Затем планируют провести сравнительный анализ и исправить некоторые параметры и модели. Это будет большим вкладом для формирования твердой и надежной технической базы в сфере освоения космоса.