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Чжэцзян онлайн: Китайцы готовы к переезду на Луну, а вы?

05 июня 2018 13:33
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15 мая двери специальной экспериментальной капсулы, копии лунного модуля Юэгун-1 («Лунный дворец-1»), медленно открылись, и из них вышли четыре улыбающихся добровольца. Эксперимент проходил в Пекинском университете авиации и космонавтики (Бэйханский университет), и участниками длительного эксперимента были студенты этого вуза. В руках они несли соевые бобы, пшеницу, помидоры, морковь, клубнику и другие культуры, которые они собственноручно посадили и растили в «Юэгуне». Добровольцев встретила толпа, из которой то и дело слышались приветствия и поздравления. Студенты завершили 370-дневный эксперимент по имитации жизни людей на Луне, поставив мировой рекорд по его длительности — это настоящий успех!

Волонтеры отсрочили свой выход на пять дней, они вышли на 370-й день, хотя эксперимент был рассчитан на 365 дней. Всего в эксперименте приняли участие восемь студентов Пекинского университета авиации и космонавтики. Они были поделены на две группы по уровням метаболизма. Эксперимент стартовал 10 мая 2017 года, и за это время группы дважды сменили друг друга. Эксперимент был разработан, чтобы увидеть, как биорегенеративная система жизнеобеспечения (BLSS), в которой сосуществуют животные, растения и микроорганизмы, работает в лунной среде, а также проверить физическое и психическое состояние людей в такой обстановке. В этот раз выход из камеры специально отложили на пять дней, чтобы посмотреть за реакцией добровольцев.

Главный конструктор «Юэгун-1», профессор Лю Хун объяснила, что ситуация, при которой нужно будет отложить выход из капсулы, в реальности возможна. Например, из-за климатических или технических проблем. Из-за этого было необходимо провести имитацию непредвиденной ситуации.

Несмотря на задержку выхода, капитан команды Лю Хуэй все так же бодра и полна сил. Она восторженно рассказала об эксперименте: «В мгновение ока пролетело больше 300 дней, а кажется, будто бы систему запустили только вчера! Этого год с небольшим прошел очень быстро. Мы достигли этого благодаря совместной работе!» Теперь ее задача выполнена, можно гордиться собой!

Профессор Инженерной академии Китая Ван Цзюнь, специалист в области инженерии окружающей среды, считает, что успешное завершение указанного эксперимента и полученная в его ходе информация имеет важное теоретическое и практическое значение для обеспечения долгосрочного проживания людей за пределами Земли.

По словам профессора Лю Хун, целью новой программы было проверить стабильность BLSS, когда «космонавты» с разным уровнем метаболизма по очереди живут в комплексе, а также проверить эффективность техники при разных нештатных ситуации, например, при прекращении подачи электричества, поломке оборудования, физическом воздействии. А также было важно понять влияние биорегенеративной системы жизнеобеспечения (BLSS). Кроме того, эксперимент также исследует психологические изменения у людей, находящихся в замкнутом пространстве на протяжении долгого времени без связи с внешним миром, влияние ритма естественного освещения на настроение людей, связь между кишечными микроорганизмами и эмоциями людей, роль различных растений в регулировании настроения людей.

Лю Хун также рассказал, что в будущем на основании итогов этого эксперимента будет разработано и произведено множество экспериментальных устройств, которые будут располагаться на космических станциях, Луне, зондах для исследования Марса. Затем планируют провести сравнительный анализ и исправить некоторые параметры и модели. Это будет большим вкладом для формирования твердой и надежной технической базы в сфере освоения космоса.

Чжэцзян онлайн: Китайцы готовы к переезду на Луну, а вы?-1

© AFP 2018

«Мы сможем сделать очень много таких установок. Часть оставим на земле, а вторую — на космической станции. В будущем мы сможем установить это оборудование на зондах для исследования Марса и Луны, затем провести сравнительный анализ и исправить параметры и модели для того, чтобы впоследствии спроектировать базы на Марсе и Луне с использованием такой системы жизнеобеспечения». Лю Хун обвел взглядом присутствующих рядом журналистов лет 20-30 и добавил: «Возможно в будущем, когда вам будет около шестидесяти или семидесяти лет, вы сами сможете провести каникулы на Луне».

Профессор Инженерной академии Китая Ван Цзюнь рассказал журналистам о том, как важны успехи, технологии и накопленный опыт «Юэгун-1» для того, чтобы в будущем мы имели возможность останавливаться на Луне и других небесных телах на длительный срок. Кроме того, данные эксперимента «Юэгун-365» о физическом и психическом состоянии людей, находившихся на протяжении длительного срока в закрытом пространстве. А исследования работы техники в будущем обеспечат серьезную основу и техническую поддержку охраны здоровья людей, которые отправятся в космос заниматься исследовательской деятельностью, и будут долгое время находиться на таких же специальных базах как «Юэгун». Когда они заходили в отсек, была суровая зима. Теперь пришло время выходить, а весна в самом разгаре.

Вчера из капсулы вышли четыре добровольца. На лицах были респираторы, а на руки надеты специальные перчатки. Вышли они не просто так, а вместе с собственноручно выращенными овощами и фруктами. Должно быть, в таком наряде им всем было жарковато. По сравнению с температурой в отсеках, снаружи было довольно жарко. У одного из добровольцев уже начали проявляться маленькие капли пота, но несмотря на это, он сказал, что в прекрасном настроении. Все волонтеры были в очень хорошей физической форме. Они также коснулись самого важного вопроса для журналистов — о пятидневной задержке выхода из капсулы. Один из добровольцев рассказал, что в тот момент, когда ему сообщили о задержке выхода, он очень расстроился. Однако потом вспомнил о том, что больше 100 дней твердо шел к концу испытания, и понял, что пять дней совсем не сравняться с тем, что он уже прошел. Поэтому разочарование добровольцев быстро рассеялось: еще надо было провести много испытаний, и последние пять дней они были заняты именно этим. Для предотвращения появления инфекций, в отсеках поддерживается идеальная чистота, а все волонтеры носят специальные маски-респираторы.

Их интервью длилось меньше часа. Добровольцы быстро сели в машину и уехали в больницу Пекинского аэрокосмического университета. Там они проведут неделю на карантине. Там же они получат полный медицинский осмотр, пройдут специальные тесты, чтобы изучить их состояние здоровья. Это — тоже одна из частей большого эксперимента.

Затем они все хотят как можно быстрее начать писать научно-исследовательские работы, а одному из добровольцев вскоре предстоит защищать дипломную работу. Капитан Лю Хуэй поделилась с журналистами: «Сегодня мы вышли из капсулы, но на этом наша работа еще не окончена. Для того, чтобы поставить точку в эксперименте „Юэгун-365“, еще надо будет сделать сводную статистику из всех полученных данных, написать доклад, научную работу и, возможно, даже получить патент».

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

# мировые медиа # Фотофакт

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