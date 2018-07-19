The Conversation. Правда ли, что человечество глупеет?

Французский писатель Пьер Дак (Pierre Dac) говорил: «У меня впереди светлое будущее. Но я буду оставаться в дураках каждый раз, когда буду разворачиваться назад». Можем ли мы применить это выражение, говоря о человеческом интеллекте? После постепенного повышения средних показателей так называемого коэффициента интеллекта (эффект Флинна) сегодня мы с тревогой наблюдаем за его стагнацией и даже снижением (обратный эффект). Должны ли мы бояться того, что человечество «поглупеет»?

Действительно ли эффект Флинна имеет отношение к интеллекту?

Факты налицо. Новозеландский философ Джеймс Флинн (James Flynn) показал, что в XX веке средний IQ жителей США постепенно повышался. Аналогичные исследования в других странах показали схожие результаты. В западных странах наблюдался рост от 3 до 7 пунктов в рамках десятилетий. Но новое исследование Ричарда Линна (Richard Lynn) и Эдварда Даттона (Edward Dutton) показало, что с 1995 года в ряде стран IQ имел тенденцию к снижению. Таким образом, средний IQ у французов упал на 4 пункта в период с 1999 по 2009 год.

Исследования возможных причин повышения и снижения IQ вызывают большой интерес. Споры касаются главным образом двух аспектов, связанных с окружающей средой и генетикой. Мы снова погружаемся в пресловутое противопоставление врожденного и приобретенного.

Ставки в этом споре высоки. Вопрос заключается в том, является ли «интеллект» природной данностью, и в этом случае возможности интеллектуального развития некоторых будут ограничены из-за их слабых индивидуальных «данных» (теория дара) или общих (расовая концепция). Или, наоборот – является результатом социальной принадлежности, которая дает надежды на хорошее интеллектуальное развитие, если для этого есть все условия.

Но именно сосредоточив все внимание на причинах колебаний IQ, не задаваясь вопросом о природе того, что колеблется, то есть самой сути интеллекта, мы соглашаемся со всеми выводами! Мы действительно признаем существование интеллекта как природной «данности», которая может расти или уменьшиться в «объеме».

Интеллект сводится к IQ?

Вопрос заключается в том, что собственно измеряет IQ. Возможность определить с использованием специальных тестов уровень определенных навыков и способностей или определенных критериев, (например, словесного или численного), больше не оспаривается. После успешно разработанной методики Бине – Симона, тесты доказали свою эффективность и полезность. Но чтобы измерить что? По сути дела: уровни показателей в определенных областях, и определение их по отношению к показателям остальных лиц, составляющих население.

Конечно, такой способ «измерения» вызывает множество технические вопросов и сталкивается со многими предубеждениями. Но для нас это очень важно. Ибо, прежде всего, следует понимать, что эта мера относительна. IQ не оценивает «интеллектуальный вес» отдельного человека, а определяет его место в рамках теста.

И вот тут важно не совершить ошибку и не спутать эффективность с компетенцией. В лучшем случае, колебания IQ соотносятся с колебаниями результатов, познавательных или двигательных. То, что результаты могут колебаться – неоспоримо. Например, уровень орфографической грамотности населения снизился, и это может быть связно с тем, что сейчас все сидят перед компьютерами и предпочитают делать доклады, а не писать. Однако колебания результатов ни в коем случае не являются доказательством существования некой природной способности, свойственной структуре личности, которая являлась бы эквивалентом участков и долей человеческого мозга в органическом плане.

В этом кроется вся проблема понятия общего интеллекта, существование которого всегда было под вопросом. Говоря о «множественном интеллекте» понятии, которое ввел американский психолог Говард Гарднер (Howard Gardner), мы продвигаемся к более разумному пониманию интеллекта. Пониманию, которое позволило бы нам избавиться от идеи «реальности» интеллекта, которая скрывалась внутри нашей личности, как монстр на дне озера Лох-Несс…

Как разобраться что такое интеллект?

Должны ли мы продолжать использовать термин «интеллект», если этот термин не относится к природной данности? Мы не можем довольствоваться тем, что при помощи IQ мы измеряем только «грани» интеллекта. Необходимо идти дальше, вырваться из замкнутого круга, уйти от схемы: эффективность (установленная) – интеллектуальный потенциал (стимулированный), а затем от этого к общему понятию интеллекта (признанному). Интеллект не является органом, и важно воздержаться от искушения овеществить его, представляя как нечто материальное.

Вот почему разумно было бы освободиться от понятия интеллекта, молчаливо признанного теми, кто при появлении «эффекта Флинна» радовался его распространению, прежде чем сожалеть о его несостоятельности. Но как тогда разобраться, что мы будем обозначать этим термином?

Мы предлагаем отнести это понятие к «антропологическим универсалиям» и рассматривать то, что принято называть интеллектом, как некую возможность. Антропологические универсалии – это атрибуты или конкретные свойства, характерные для всех людей. Эти атрибуты заложены в закрытой части генетической программы. Но они определяют только возможности: способность ходить, говорить на любом языке, понимать.

Можно сказать, что интеллект является атрибутом, проявляющимся в возможности мыслить. Благодаря такой возможности мы становимся равны в своих интеллектуальных способностях. Это всего лишь возможность: каждый волен выбирать, пользоваться ею или нет. У интеллекта прекрасное будущее, если люди захотят реализовать имеющуюся у них возможность стать умными, то есть если они решат сохранить и приумножить свою способность мыслить. Иначе мы рискуем стать свидетелями победы глупости.

«В конечном счете, интеллект снижается только тогда, когда им не пользуются!»

Источник: ИНОСМИ.РУ

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