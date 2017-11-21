Riga.Rosvesty: Зачем на Украине создают аналог ФБР?

Киев – Взяв курс на «очистку» власти после т. н. «Революции Достоинства» украинская власть с энтузиазмом принялась плодить новые министерства, ведомства управления и т. п. Как шутят на Украине – с одной стороны это является доказательством проводимых реформ для западных партнеров, с другой – у новой власти имеется масса родственников, которых нужно трудоустроить. В результате в стране сегодня работает, (а скорее нет), СБУ, Генеральная прокуратура, Национальное агентство противодействия коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, а вот с недавнего времени аналог американского ФБР – Государственное бюро расследований (ГБР).

Пчелы против меда или почему коррупцию на Украине победить нельзя

Накануне отмечаемого 9 декабря Международного дня по борьбе с коррупцией, на Украине создали новый правоохранительный орган по аналогии с американским Федеральным бюро расследований – Государственное бюро расследований. Первым скандалом, разгоревшимся вокруг еще не созданного органа стало то, что имя потенциального главы было известно журналистам еще за несколько дней до конкурса. А это явно свидетельствует о «договорняках» и далеко не прозрачной процедуре отбора. Как и предполагали СМИ, в четверг, 16 ноября, из 19 кандидатов конкурсная комиссия избрала руководителем НБР именно Романа Трубу.

По мнению большинства экспертов, данная Комиссия – орган, который самостоятельно ничего не решает, поскольку полностью контролируется «Народным фронтом» Арсения Яценюка и лично президентом Украины Петром Порошенко.

По информации, предоставленной самим ГБР, Труба – бывший прокурор, ранее занимавший должности заместителя начальника следственного отдела следственного управления прокуратуры Львовской области. С Западной Украины в Киев он перебрался после «революции» 2014 г., а лоббистом стал исполнявший тогда обязанности Генерального прокурора Олег Мохницкий. Он же и назначил Трубу на должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ. С приходом в ГПУ Виктора Шокина Труба сначала был понижен в должности, а потом уволен.

С 2015 г. по сегодняшний день Труба занимался частной юридической практикой, пока о нем не замолвил слово перед Порошенко глава Совета по нацбезопасности и обороне Александр Турчинов. В обмен на эту должность Труба обещал быть на 100 % лояльным к Порошенко. Такими же лояльными к власти стали, и заместители главы ГБР – Алексей Горащенков и Ольга Варченко. Иными словами, весь этот орган полностью «лег» под Порошенко и вряд ли будет объективно рассматривать коррупционные схемы самого президента.

Порошенко создал «частную» Прокуратуру и СБУ в одном лице

Напомним, что на Государственное бюро расследований будут возложены функции расследования уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители включая СБУ, НАБУ и прокуроров, судьи и высшие чиновники, от министров до начальников Главных управлений. Таким образом, новый орган станет над всей правоохранительной системой Украины, а его полномочия будут неограниченными. Больше чем у Генеральной прокуратуры и СБУ вместе взятых. С появлением ГБР значительно ослабнет роль генпрокурора Юрия Луценко, который привык вести самостоятельную игру и не слушать П. Порошенко, а также Арсена Авакова – возглавляемое им Министерство внутренних дел также станет «подотчетным» Трубе.

Кроме этого, Верховная рада Украины уже готовит законопроект, согласно которому ранее самостоятельный орган – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) войдет в систему ГБУ и станет просто Департаментом.

«Это будет супер-силовой орган, который сконцентрирует все рычаги влияния. Это будет супер-прокуратура с супер-НАБУ вместе взятые. Другие органы попросту теряют смысл существования. ДБР – это ключевой инструмент, за него будет Банковая бороться, будет стараться не допустить повторения казуса НАБУ, когда этот орган оказался все-таки не совсем управляемым», – поясняет украинский политолог Руслан Бортник.

По уровню коррупции Украина впереди планеты всей

Тем временем западные организации публикуют об Украине весьма неутешительные выводы, которые не могут не раздражать официальный Киев. За два года – с 2015 по 2017 гг. Украина взлетела в рейтинге наиболее коррупционных стран с 7 на 1(!) место. Об этом свидетельствует исследование аудиторской компании Ernst&Young о рисках мошенничества в 41 исследуемом регионе. При этом Россия в том же рейтинге заняла 16 место, поднявшись всего на две позиции.

В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет. Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране. Опрашивались члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена. На Украине опросили 100 сотрудников компаний.

Выяснилось, на Украине число респондентов, считающих, что коррупция распространена в стране составляет – 88 %.

Отмечается, что отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата на Украине, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм.

«Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37 процентов респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта», – сказано в исследовании.

Также в исследовании говорится, что регуляторные нормы оказали позитивное влияние на этические стандарты только в 12 % опрошенных компаний.

Ранее, согласно рейтингу «Freedom House» Украину признали частично свободной страной, где зафиксированы многочисленные факты давления на СМИ и свободу слова.

И буквально два дня назад, 16 ноября 2017 г. прозвучало еще одно уничижительное в адрес Украины обвинение – у международного сообщества заканчивается терпение из-за нехватки практических результатов борьбы с коррупцией на Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в интервью «Общественному телевидению Украины».

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется», – заявил еврокомиссар.

По его словам, именно в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание. «Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение», – подчеркнул ЙХан.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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