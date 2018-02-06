The Wall Street Journal: Как блокчейн может покончить с бедностью

На протяжении долгого времени западные экономисты недооценивали связь между правом частной собственности и экономическим развитием. Карл Маркс считал частную собственность источником богатства и призывал к ее устранению для достижения равенства. Спустя полтора столетия мы понимаем, что страна без формального института, позволяющего зарегистрировать право на собственность, ограничивает собственное экономическое развитие и не дает гражданам реализовать свой потенциал во всей его полноте. Это простой, но поразительный факт: дорога к экономическому процветанию пролегает через кабинет писаря в здании местного суда.

Величайший экономический разрыв с современном мире пролегает между 2,5 миллиардами человек, имеющих возможность оформить имущественные права, и 5 миллиардами бедняков, остающихся таковыми во многом потому, что они этой возможности лишены. Подумайте, что происходит в отсутствие формального института права собственности: ценность частных активов падает; обесцениваются зарплаты работников, использующих эти активы; собственники лишаются возможности использовать свои активы в качестве залога для получения кредита или для получения государственных услуг; а общество лишается выгод, проистекающих из употребления активов наиболее эффективным образом.

По оценкам Института Свободы и Демократии (ИСД), основанного Эрнандо де Сото (Hernando de Soto) в 1979 году, две трети населения планеты лишены доступа к формальному институту имущественных прав, что приводит к недоразработке ресурсов и активов на 170 триллионов долларов – 63% от общей стоимости активов США.

Благодаря все более точным данным, получаемым из исследований, спутниковых фотографий и системы спутникового позиционирования GPS, мы можем установить местонахождение любых видимых активов на земле. Однако за пределами развитых стран и передовых регионов развивающихся стран принадлежность этих активов неизвестна.

Сорок лет назад один из нас – Эрнандо де Сото – обнаружил, что даже в самых примитивных обществах существуют записи о том, что кому принадлежит. Вдохновившись этим открытием, ИСД начал работу по сбору и упорядочиванию этих записей, чтобы создать реестр собственников.

В 1980 году террористическая группировка перуанских коммунистов «Сияющий Путь» завоевала поддержку среди нищего коренного населения страны, гарантировав примитивное право собственности под дулом автомата. Мы начали наше сотрудничество в 1990 году, когда Перу обратилось к США за помощью, стремясь установить власть закона вместо военного положения. Для этого примитивные записи коренных перуанцев были признаны легальным доказательством права собственности. На тот момент «Сияющий Путь» контролировал 60% территории Перу, и корпорация РЭНД (RAND) прогнозировала падение Лимы не позднее 1992 года.

Один из нас – Фил Грэмм (Phil Gramm), на тот момент он был сенатором США – сумел обеспечить финансирование для программы ИСД по регистрации собственности, что в конце концов привело к союзу между армией Перу, фермерами и шахтерами, которые с готовностью встали на защиту новообретенных имущественных прав. Регистрация имущественных прав стала формальным доказательством права коренных жителей на собственность и достигла их сердец через их кошельки. С пылом, который порождает лишь борьба за свое имущество, коренные перуанцы одержали победу над коммунистическими террористами.

Предводители «Сияющего Пути» сдались, предпочтя безопасные тюрьмы гневу перуанских бедняков. Главарь террористов, Абимаэль Гусман (Abimael Guzmán), объяснил поражение «Сияющего Пути» появлением института права собственности, «разработанным и воплощенным Эрнандо де Сото» и его американскими сторонниками. Никогда еще США не одерживали победу над коммунизмом такой малой ценой – как кровью, так и золотом, – однако у нас редко был такой союзник, как имущественные права.

Установление гарантий права собственности может привести к значительному экономическому прогрессу. В 1990 году акции государственной телекоммуникационной компании CPT (Си Пи Ти) оценивались на бирже Лимы в 53 миллиона долларов. Власти хотели продать CPT иностранным инвесторам, но не могли этого сделать, поскольку перуанские документы на активы компании не соответствовали международным стандартам. CPT начала процесс формального закрепления своих имущественных прав согласно программе ИСД, и спустя три года компания была продана на международном рынке за 3 миллиарда долларов – почти в 38 раз дороже своей первоначальной стоимости.

В 2010 году Мохаммед Буазизи (Mohamed Bouazizi), уличный торговец фруктами, совершил самосожжение в тунисском городе Сиди-Бузид, чем положил начало Арабской весне. Подробное исследование ИСД, проведенное в 2013 году, установило, что он и другие смертники протестовали не на религиозной почве, а из-за отсутствия прав собственности и верховенства закона. После успехов, достигнутых в Перу, и при растущем понимании значимости имущественных прав по всему развитому миру прилагаются усилия по сбору данных о принадлежности собственности. Однако препятствием стали трудности, связанные со сбором и организацией этих данных таким образом, чтобы к ним можно было легко получить доступ и обновить.

К счастью, существует новая технология, которая делает возможной глобальную систему регистрации имущественных прав. Патрик Бирн (Patrick Byrne), первопроходец цифровой коммерции и генеральный директор «Оверсток.ком» (Overstock.com), выделил существенные ресурсы и штат профессиональных сотрудников, чтобы модернизировать процесс сбора и поддержания реестра имущественных прав в масштабах всей планеты. Блокчейн – особенно многообещающая технология за счет предоставляемых ею возможностей по хранению записей, доступности для миллионов пользователей, а также того, что она может постоянно обновляться при передаче собственности из одних рук в другие.

Если технология блокчейна даст государствам и частным лицам возможность регистрировать имущественные права на единой компьютерной платформе, мы сможем поделиться даром имущественного реестра со всем миром. Вместо устранения частной собственности в борьбе за марксистское равенство в бедности, мы сумеем даровать имущественные права всему человечеству. Там, где гарантированы имущественные права, гарантированы также процветание, свобода и богатство, которые несут истинный мир и стабильность.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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