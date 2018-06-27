The Wall Street Journal. Иностранный агент российского футбола

В роли хозяйки Чемпионата мира по футболу Россия гордится исключительно российским характером своей команды.

Если другие команды для привлечения лучших игроков и звезд, разбросанных по всему миру, сделали ставку на представителей своих диаспор, то команда, которую россияне называют «сборная», может похвастаться тем, что в ней больше русского, чем в куполах церквей и матрешках. Только один член сборной России родился за пределами страны, а 21 из 23 игроков занимались своим ремеслом здесь.

Однако не поэтому команда на этом турнире превзошла ожидания и уже вышла в 1/8 финала. Потому что секретным оружием России вообще-то является парень, который не жил здесь с детсадовского возраста. Его зовут Денис Черышев. Он говорит по-русски с испанским акцентом. И на этом Чемпионате мира он – собственный иностранный агент России.

Перед третьим матчем России со сборной Уругвая, который состоится в понедельник, на счету у Черышева уже три гола – столько же, сколько у испанца Диего Косты. Самым удивительным с этими голами является то, что он вообще не должен был участвовать в игре и забивать их. Черышев начал матч открытия ЧМ между командами России и Саудовской Аравии на скамейке запасных. Он вышел на поле в качестве замены выбывшего из-за травмы Алана Дзагоева, а затем закрыл брешь в составе во втором матче со сборной Египта.

«Выбор Черышева не был случайным, – сказал главный тренер российский сборной Станислав Черчесов. – Я знаю его качества. Я знаю, на что он способен».

Хотя Черышев родился в Нижнем Новгороде, городе, расположенном восточнее Москвы, когда ему было 5 лет, он переехал в Испанию, после того, как его отец, профессиональный футболист, подписал контракт с футбольным клубом «Спортинг» из города Хихон. Черышев-старший оставался в клубе до конца 1990-х годов, и семья обосновалась в Испании.

Хотя дома они говорили по-русски, Денис посещал местные школы и познакомился с игрой, в которую играл отец, благодаря местным тренерам. Что для него было далеко не самым худшим вариантом. В 1990-е годы для обучения игре в футбол не было, наверное, лучшего места, чем Испания, где дети растут, гоняя мяч, и в такой степени владеют тактикой, словно защитили диссертацию в это области.

Этого было достаточно, чтобы сделать из Черышева типичного испанского игрока. Подобно многим другим, кто вышел с футбольного конвейера на Иберийском полуострове, он является талантливым нападающим, который наиболее эффективно работает в пространстве между позициями центрального полузащитника и бомбардира. Он любит «просачиваться» между защитниками, посылает мяч и левой, и правой, и любит украшать игру эффектными техническими моментами.

Когда он получал футбольное образование в знаменитой молодежной школе клуба «Реал Мадрид», мало что выдавало в нем русского – кроме голубых глаз и фамилии на футболке. В то время, когда он был быстроногим и подающим надежды юным футболистом, даже шла речь о том, чтобы пригласить его в молодежную сборную Испании. Это продолжалось до тех пор, пока он не дебютировал в российской молодежной сборной, так как правила футбола позволили бы ему играть за команду другой страны, пока он не сыграл за свою родную страну ни одного матча на высшем уровне. Сам Черышев признался, что думал об этом.

«Я вовсе не исключаю для себя возможности (играть) за Испанию, – сказал Черышев в 2011 году в интервью испанской спортивной газете „Марка" (Marca). – Собственно, я считаю себя больше испанцем, чем русским, потому что всю жизнь живу в Испании, хоть и родился в России. Но, конечно, во мне есть и русское – мое имя».

После того, как Черышев окончательно посвятил себя сборной России, он немного смягчил свою позицию, обнаружив, что с Россией его связывает не только имя.

«Характер у меня русский, довольно спокойный», – сказал он в 2014 году в интервью испанской газете „Эль Паис" (El Pais). Но «веду я себя по-испански, потому что очень люблю поговорить с людьми».

А сегодня русские очень любят говорить о нем. Два его гола, забитые в матче открытия Чемпионата мира по футболу, уже признаны одними из самых ярких моментов турнира. В первом случае он на одном замахе эффектно убрал двоих соперников, а во втором со штрафного внешней стороной левой стопы с лету пробил мяч в дальний угол ворот. Черчесов, суровый человек с усами, после игры сказал, что Черышев просто выполнил его наставления. Но ни один в мире тренер не посылает игрока на поле, требуя, чтобы тот «взорвал» Ютуб.

«Я сейчас не могу сказать, очень много эмоций – сказал Черышев после финального свистка. – Я просто не мечтал о таком вообще».

Конечно, особенно, если учесть, насколько неудачной была карьера Черышева в годы между окончанием школы «Мадрид Реал» и этим чемпионатом мира. Как только он окончил школу резерва, «Реал» отдал его в аренду, чтобы он приобрел свой первый опыт игры в команде. Но вместо этого он получил ряд травм. Каждый раз, когда он настраивался на выступления, его выводила из строя очередная проблема.

На самом деле, все в его карьере начинало казаться обреченным на неудачу. После его ничем не примечательного пребывания в аренде в «Севилье» и «Вильярреале» он вернулся в «Мадрид», где его новый тренер был готов присмотреться к нему еще раз. В конце 2015 года, в один из тех редких случаев, когда Черышев не был травмирован, он даже забил свой первый гол за клуб в матче Кубка Испании с «Кадисом».

Вот только из-за одного его присутствия в составе команды «Реал» был дисквалифицирован из розыгрыша турнира. Из-за бюрократической неразберихи «Реал» упустил тот факт, что Черышев не имел права участвовать в игре, так как он получил желтую карточку в матче предыдущего сезона, когда находился в аренде в составе «Вильярреала». Другими словами, «Реал» выставил на поле дисквалифицированного игрока. В следующем году Черышев навсегда покинул «Реал» и начал играть за «Вильярреал».

Все неудачи Черышева стоили ему еще и драгоценного времени в составе сборной. Перед чемпионатом мира 27-летний футболист, некогда бывший молодым дарованием, сыграл за свою страну всего 11 матчей. И то, что Черчесов вообще выбрал его для этого турнира, стало неожиданностью для тех, кто давно наблюдает за игрой России. Черышев вполне мог бы отдыхать в Испании.

Но с того момента, как Черышев в этом месяце вышел на поле стадиона «Лужники», он нашел свое место в энергичных атаках команды, которая сделала на этом Чемпионате мира и побегала больше, чем остальные.

Во время своего матча открытия ЧМ-2018 россияне, заставляя своих соперников подчиниться, пробежали в общей сложности порядка 120 километров, а во время своего второго матча – около 115 километров. Но эти захватывавшие дух выступления вызывают здесь много вопросов. В последний раз, когда Россия проводила спортивное мероприятие такого масштаба – зимние Олимпийские игры в Сочи, спортсмены страны были вовлечены в масштабный допинговый скандал. Четыре года спустя Черчесов исключает возможность того, что то же самое может произойти с его командой.

Для него выступление сборной – это вопрос кропотливой работы и «нужного» времени.

«Тренировочный процесс – это одно…. – сказал Чечесов. – А быть готовым в нужный момент – особое искусство».

Никто в команде не знает этого лучше, чем Черышев. Пока по результатам обоих матчей он был признан лучшим игроком, что поможет ему быстро стать национальным героем. Даже он с трудом может поверить этим лестным словам.

«За нас болеет вся страна», – сказал он.

Для ясности следует сказать – «иностранный агент» имел в виду Россию.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.