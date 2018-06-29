ВЗГЛЯД. Академик РАН: Работающие на пенсии сохраняют больший интерес к жизни

«Увеличение срока жизни – это, конечно, заслуга не только медицины. Но если рассматривать сугубо медицинский аспект, то за последние годы активнее идет борьба с гипертонией. А у нас ведь гипертоники – примерно половина людей среднего возраста», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД академик РАН геронтолог Юрий Никитин. Как меняется качество пожилого возраста в России?

Один из аргументов в пользу изменений пенсионной системы, помимо экономических соображений, – это трансформация самого качества старшего возраста, который, по сути, перестает быть «возрастом дожития» и становится полноценным этапом жизни человека. «Тотально идет омоложение людей», – сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметила, выступая на этой неделе, глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в народном менталитете считается молодой, а 60-летний мужчина уже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности», – приводит ТАСС слова министра. По оценке Скворцовой, за 10 лет замедлилось когнитивное снижение, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах.

Если в 1995 году средняя продолжительность жизни в России достигала критической отметки – 65 лет, то сейчас этот показатель – 71,6 года, а к 2024 году, как ожидается, он дорастет до 78 лет. Причиной того, что россияне стали жить дольше, называют стабилизацию экономической ситуации и не в последнюю очередь улучшение качества медобслуживания. Действительно ли это так? Что о современном пожилом возрасте говорит профильная медицинская дисциплина – геронтология?

Об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с вице-президентом геронтологического общества РАН академиком Юрием Никитиным.

ВЗГЛЯД: Юрий Петрович, с вашей точки зрения, современная медицина действительно серьезно помогла в смысле улучшения качества жизни?

Юрий Никитин: Увеличение срока и качества жизни – это, конечно, заслуга не только медицины. Куда более важную роль здесь играет комплекс социально-экономических факторов. Да, можно сказать, что жизнь стала легче и лучше, чем 20 лет назад. Это решающий фактор того, что люди стали жить дольше. Особенно женщины.

Среди них много тех, кто и в 65 лет чувствует себя здоровым или полуздоровым – когда болезнь есть, но не такая, чтоб руки опускать.

Если же рассматривать сугубо медицинский аспект, то за последние годы активнее идет борьба с гипертонией. Настойчивее становится лечение, медикаменты хорошие появились. Большее число людей поддерживают нормальное давление, будучи гипертониками. А у нас ведь гипертоники – примерно половина людей среднего возраста.

Серьезную положительную роль играет медицинское просвещение. Прежде всего это касается питания.

ВЗГЛЯД: Оно стало более здоровым?

Ю.Н.: Оно стало более правильным. К примеру, люди в основной своей массе усвоили, что большое количество соли в пище влияет на здоровье плохо – увеличивает давление. Или возьмем такую неприятную вещь, как повышенный уровень холестерина. Свой уровень холестерина многие люди не знают. Но большинство, особенно в городах, все-таки представляют, что повышенный холестерин – это плохо и надо делать так, чтобы такого избежать.

Кроме того, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизило то, что экстренная помощь больным, допустим, с инфарктом миокарда оказывается быстрее. Лучше всего эта помощь поставлена в Москве. Несколько хуже – в Санкт-Петербурге, в Новосибирске и других городах.

ВЗГЛЯД: На втором месте в списке угроз после сердечно-сосудистых заболеваний стоят онкологические заболевания. Как с их лечением обстоят дела, по вашей оценке?

Ю.Н.: В стране создаются новые онкоцентры – да, это очень важно. Здесь достижения медицины пока скромнее, если сравнивать с прорывом, достигнутым в кардиологии. Это касается и смертности от онкологических заболеваний.

Для снижения смертности от онкологических заболеваний важно не только наличие, скажем, талантливых онкохиругов. Крайне важно, чтобы сами люди обращались к врачу вовремя. Нужна ранняя диагностика рака, это особенно важно, учитывая то, что в стране становится больше пожилых людей. К сожалению, сейчас люди не умеют прислушиваться к себе, не идут к врачу, когда появляются первые болезненные ощущения, допустим, в желудке.

ВЗГЛЯД: Существует мнение, что работа помогает человеку дольше прожить. Вы согласны с ним?

Ю.Н.: Действительно, те люди, кто остается работающим, уйдя на пенсию, порой сохраняют больший интерес к жизни. У них больше оптимизма, лучше настроение бывает, потому что они чувствуют, что могут быть полезны другим. Наконец, у них лучше работают мозги и мышцы. Они, естественно, живут дольше. Таких людей много, например, среди творческих личностей – писателей, композиторов и т. д. В целом, на мой взгляд, повышать пенсионный возраст нужно постепенно, без скачков.

Источник: ВЗГЛЯД.РУ

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