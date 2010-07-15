Женская сборная Таганрога: Швабра

«Славянский базар»: хиты Раймонда Паулса поют Ани Лорак, Зара, Валерия, Юлия Савичева, Руслан Алехно и Дима Билан

На «Славянском базаре» сегодня решающий день для участников конкурса исполнителей эстрадной песни. А накануне вокальной битвы молодых артистов концерт в Летнем Амфитеатре дадут признанные мэтры эстрады.