«Славянский базар»: хиты Раймонда Паулса поют Ани Лорак, Зара, Валерия, Юлия Савичева, Руслан Алехно и Дима Билан

На «Славянском базаре» сегодня решающий день для участников конкурса исполнителей эстрадной песни. А накануне вокальной битвы молодых артистов концерт в Летнем Амфитеатре дадут признанные мэтры эстрады.

Сейчас под сводами Летнего амфитеатра во всем блеске целое созвездие артистов первой величины. За роялем – сам Раймонд Паулс. Знаменитые хиты маэстро поют молодые, но знаменитые исполнители: Ани Лорак, Зара, Валерия, Юлия Савичева, Руслан Алехно и Дима Билан.

Пресса «ловила» популярных артистов у входа в Амфитеатр. Многие из них, как Валерия, постоянные участники фестиваля. Побывав на «Славянском базаре» только один раз, потом стараются приезжать сюда каждый год. А вот выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева хоть и бывала в Витебске, но на фестивале впервые.

Юлия Савичева, певица (Россия):

Прием совершенно потрясающий, сразу с поезда камеры и вопросы. Это приятно, конечно.

Валерия, заслуженная артистка России:

Я с радостью всегда приезжаю сюда, и вижу, как меняется страна, как все краше становятся города, потрясающие дороги. Как меняется сам фестиваль, как он крепчает, набирает обороты.

Зато Дима Билан вопросов сторонился. В черных очках и капюшоне певец скрывался от камер. Сегодня у Димы номер в концерте Раймонда Паулса и большой сольный концерт на площади Победы.

Несмотря на огромное количество маститых звезд, главными героями фестиваля продолжают оставаться участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Сегодня у конкурсантов второй день вокальных баталий.

Анна Малышева, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2010» (Россия):

Я приехала сюда быть артистом и совершенно не жалею, что спела не конкурсную песню, но получила огромное удовольствие.

Лидер по итогам первого дня – певица из Казахстана. Сегодня у конкурсантов более сложное задание. Им предстоит петь с живым оркестром Михаила Финберга.

Динара Султангалиева, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2010» (Казахстан):

Мне очень нравится, оркестр звучит, как прямо с пластинки. И все вот начинают вместе, я первый раз с таким замечательным оркестром работаю.

У белорусского участника Дениса Вершенко пока шестая позиция. Сегодня он исполнит песню «Молитва». Будем надеяться, что судьи услышат «Молитву» нашего конкурсанта.

Победителей жюри назовет завтра. А внимательные зрители смогут и самостоятельно определить лучшего, суммировав баллы двух конкурсных дней.