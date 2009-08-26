Мона Лиза ожила

В Китае организовали выставку оживших картин.

Самой неоднозначной назвали интерактивную проекции «Тайной вечери» Леонардо Да Винчи. В китайской версии картины ее главные герои разговаривают.

Китайскую речь из уст Иисуса пока не комментируют представители церкви. Но уже известна реакция туристов. Они восхищены возможностью увидеть ожившие полотна. Ведь среди анимированных шедевров есть и самая загадочная женщина мировой классической живописи - Мона Лиза. Здесь Джоконда не только улыбается, но и поддерживает разговор с поклонниками.