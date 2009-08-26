Прямой эфир

Мона Лиза ожила

26 августа 2009 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Китае организовали выставку оживших картин.

Самой неоднозначной назвали интерактивную проекции «Тайной вечери» Леонардо Да Винчи. В китайской версии картины ее главные герои разговаривают.

Китайскую речь из уст Иисуса пока не комментируют представители церкви. Но уже известна реакция туристов. Они восхищены возможностью увидеть ожившие полотна. Ведь среди анимированных шедевров есть и самая загадочная женщина мировой классической живописи - Мона Лиза. Здесь Джоконда не только улыбается, но и поддерживает разговор с поклонниками.

# Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
26 августа 2009 14:04

Православные сегодня прославляют Минскую икону Божьей Матери

26 августа 2009 08:51

Почему выставка Аракчеевых в Минске называется «Соборная площадь»

26 августа 2009 08:51

Охота за бронекатером на Припяти