Союзное государство строит новые планы развития сферы культуры

Взаимодействие Беларуси и России в сфере культуры будет развиваться и дальше. На реализацию совместных проектов в этой сфере выделено более миллиона долларов.

В текущем году в Калининградской области и в Карелии пройдут Дни культуры Беларуси. В Международном дне славянской письменности, который по традиции проходит в российских регионах, примут участие белорусские деятели культуры и искусства. На июль запланировано открытие на Кутузовском проспекте Москвы памятника Янке Купале. Большое количество делегаций из России приедет и на Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске".

23 февраля стали известны имена кандидатов на соискание премии Союзного государства в области литературы и искусства от Беларуси. Среди них - народный артист республики, профессор Михаил Финберг, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин и известный скульптор-архитектор Валентин Занкович. Напомним, что премии Союзного государства в области литературы и искусства являются межгосударственными и присуждаются один раз в два года.