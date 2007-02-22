Его скульптуры прославляют героев космонавтики и не только

Талантливому скульптору, заслуженному деятелю искусств Беларуси, лауреату Государственной премии СССР Ивану Миско исполняется 75 лет.

Работает он в станковой и монументальной скульптуре, а главное место в творчестве занимают темы космонавтики, Отечественной войны, мирного труда, спорта, науки и культуры.



Свою первую скульптурную композицию "Юность" Иван Миско создал еще в далеком 1957 году. В содружестве со своими коллегами скульптор создал знаменитый монумент в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой, который установлен в Жодино. В 2002 году указом Президента Республики Беларусь Иван Миско награжден медалью Франциска Скорины.

С юбилеем скульптора поздравил глава государства Александр Лукашенко. В поздравлении, в частности, говорится: "Более сорока лет своей созидательной деятельности Вы посвятили художественному отражению темы космоса и беспримерного подвига человека, смело шагнувшего за пределы планеты Земля. Благодаря Вашему неповторимому таланту, мастерству и трудолюбию появилась на свет целая галерея скульптурных портретов наших выдающихся современников". Александр Лукашенко пожелал Ивану Миско здоровья, долголетия, успехов во всех делах и славных начинаниях, бодрости и оптимизма.