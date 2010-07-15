Сборная Мордовии: 8 Марта

На «Славянском базаре» сегодня решающий день для участников конкурса исполнителей эстрадной песни. А накануне вокальной битвы молодых артистов концерт в Летнем Амфитеатре дадут признанные мэтры эстрады.
Творческий вечер Раймонда Паулса — одно из самых ожидаемых событий на «Славянском базаре» сегодня.
По итогам первого конкурсного дня на «Славянском базаре» в его копилке 78 баллов.
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