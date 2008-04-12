Прописка имеет значение

Увидеть картины знаменитых художников Шишкина, Айвазовского и Васнецова приглашает Национальный художественный.

Счастливые билетики вытянули жители 6-ти столичных улиц. Знаменитые работы Шишкина, Айвазовского и других классиков русского пейзажа бесплатно могут увидеть те, кто проживают на улицах, названных в честь этих художников.

Дождь и хмурое небо. Художник-маринист Иван Айвазовский любил именно такую погоду. В пасмурный день Екатерина Парфенович с улицы Айвазовского решила не оставаться дома. 6-летняя дочь Маша попросила сводить в музей. По будням у девочки - уроки в художественном кружке, по выходным - культпоходы.

Счастливый билетик вытянули жители и других улиц - Шишкина, Васнецова. Повезло и тем, кто с Некрасова и Есенина. Поэты тоже создавали пейзажи. Только стихотворные.

Зачастую люди не всегда знают, на улице какого великого человека они живут. Или не всегда представляют его произведения. Поэтому музей решил пойти на такую бесплатную акцию. Причем это не только жители Минска, а всех местечек Беларуси, где есть подобные улицы.

Чтобы ребята увидели картины великих, в 92-ой школе, что по улице Сурикова, даже уроки отменили. Вообще, в музее ждали только только жителей этой улицы. Но ребята сами проявили инициативу и позвонили в музей.

Ребята помладше просто наверное будет рассматривать картины. А постарше думаю, что с трепетом в душей посмотрят подлинники великих русских художников.

45 полотен классиков русской живописи из собрания Национального художественного музея Беларуси. Многие из них экспонируются впервые.

