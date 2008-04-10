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В столице будет презентован первый перевод на белорусский язык повести Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок"

10 апреля 2008 08:00
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До недавнего времени имя Пеппи - озорной, рыжей девчонки звучало на 63-х языках мира. Теперь к их числу добавился и белорусский. Перевел книгу Дмитрий Плакс. Для участия в презентации в Минск прилетела дочь всемирно известной писательницы Карин Нюман. По легенде, именно она в пятилетнем возрасте придумала имя самой сильной девочке на земле. Как рассказывала Астрид Линдгрен, оно было настолько сумасшедшим, что характер Пеппи сложился сам собой.
# Культура

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