Проект «Арт-город» - в белорусском конкурсном этапе приняли участие 10 работ 14 художников

Не монументальные произведения, не клумбы в виде животных, а необычные инсталляции, которые вызывают живую реакцию людей и заставляют думать. Перед участниками конкурса стояла непростая задача: придумать временную арт-интервенцию для сквера Симона Боливара в Минске, которая будет учитывать архитектурную и социальную среду сквера, особенности уже имеющихся там строений и памятников. Выбор формы и средства художественного вмешательства ничем не ограничен.

Деревянный объект — скульптуры, в покраске которых может поучаствовать любой прохожий. Композиция в виде лошадки-качалки или со стволами, корнями и ветвями яблонь.

Проект Константина Селиханова «Гнездо» представляет собой инсталляцию с пятью импровизированными гигантскими яйцами-креслами. На этот объект можно не только посмотреть, но и самом стать его частью.

Конкурсная работа «Красный ковёр для каждого» Каролины и Даниила Титовичей посвящается всем жителям Беларуси.

Игорь Куксин, ассистент отдела культуры и образования института имени Гёте в Минске:

Идея гениально проста. Обычные дорожки в парке, протяжённостью около километра, авторы предлагают застелить красными дорожками. На что рассчитана идея: район ничем не притяжателен, идут горожане, идут работники хладокомбината, заходят в парк — а тут красная дорожка. Сразу мысль «А можно мне пройти, могу ли я? Может, я важный? Может я тоже великий человек, раз я иду по красной дорожке?». И такая задумка очень легко осуществляется.

Фаворитом конкурса признан молодой художник Алесь Кудряшов, студент Белорусской государственной академии художеств с инсталляцией в виде рассыпающейся зеркальной комнаты «Коридор вечности». Второе место занял Андрей Бусел с инсталляцией в виде цветов подсолнуха: он предложил создать пространство, привычное и традиционное с одной стороны и неожиданно яркое с другой, для максимального контраста между городскими стенами и дикой энергией природы.

Игорь Куксин, ассистент отдела культуры и образования института имени Гёте в Минске:

Художник предложил оформить весь парк цветами подсолнуха. Все цветы — живые. Автор предполагает заказать их в оранжерее в марте-апреле, чтобы к июню они достигли необходимой формы. По плану высаживается 300-500 таких цветов. Идея очень интересна, идея нова тем, что подобных проектов мы ещё не получали в заявках.

Организаторы проекта планируют предложить Мингорисполкому установить призовую работу в парке Симона Боливара в будущем году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».