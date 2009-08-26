Почему выставка Аракчеевых в Минске называется «Соборная площадь»

Уникальную выставку представляют сегодня художники Борис и Оксана Аракчеевы. Экспозиция «Соборная площадь» в Музее современного изобразительного искусства откроет столицу с новой стороны.

Всего выставлено около 70 работ знаменитой творческой династии. Кроме Бориса и Оксаны картины пишут их дети и ученики. Выставку приурочили ко Дню города. Названием для экспозиции послужило старинное именование одного из известных и любимых мест отдыха минчан - площади Свободы. Дело в том, что окна мастерской художников Аракчеевых выходят как раз на Соборную площадь. И именно этот вид вдохновил династию на целую серию пейзажей.

- Это место, где всегда собиралось много народа. Раньше там даже художники продавали свои картины, здесь любят гулять наши минчане, на лавочках посидеть, поесть мороженое, - рассказывают авторы.