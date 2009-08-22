Соболезнования родным и близким Семёна Фарады выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Выдающегося советского артиста театра и кино Семёна Фараду похоронят на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник. В тот же день в Доме кино состоится гражданская панихида. Семён Фарада снялся более чем в ста фильмах. Актера называли мастером эпизода: его небольшие, но необычайно яркие роли в фильмах «Чародеи», «Гараж», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» моментально расходились на цитаты.

В 91 ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР, в 99 - Народного артиста России. Напомню, артист умер вечером 20 августа после тяжелой и продолжительной болезни.