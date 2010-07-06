Обряды Купалья в Беларуси

Цветок папоротника, приносящий удачу, по легенде расцветает именно в ночь с 6 на 7 июля. В народе этот праздник называют Купалье и ему уже почти 2 тысячи лет. В наше время он сводится к обычным народным гуляниям, однако, люди по-прежнему прыгают через костер, веря, что таким образом человек очищается от грехов и скверны, и становится здоровым. На рассвете некоторые даже купаются - считалось, что купальская вода придавала особую силу. Однако полностью погружаться в неё вовсе необязательно: в эту ночь целебная даже роса.