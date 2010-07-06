Дегустация еврейской кухни и выставка в честь марка Шагала

Сегодня исполняется 123 года со дня рождения знаменитого витебского художника Марка Шагала. Он так любил число 7, что датой своего рождения называл 7-й день 7-го месяца 1887-го года. Поэтому традиционно праздник «В гостях у Марка и Беллы» витебляне готовятся отметить завтра.

В родительском дворике Шагала, где сейчас находится дом-музей художника, развернется дегустация еврейской кухни и выставка израильской художницы. В празднике примут участие представители Израильского посольства и еврейские художественные коллективы. А свой стихотворный подарок уже приготовил единственный в мире обладатель Шагаловской премии Давид Симанович.

Давид Симанович, председатель Шагаловского комитета в Витебске:

Очень много лет писал я о Шагале, переводил его стихи, посвящал памяти его мои строки. А только что появилась новая моя книга, уже 30-я. Она называется «Скрипка Шагала, или здесь осталась моя душа».

