Дегустация еврейской кухни и выставка в честь марка Шагала

В родительском дворике Шагала, где сейчас находится дом-музей художника, развернется дегустация еврейской кухни и выставка израильской художницы. В празднике примут участие представители Израильского посольства и еврейские художественные коллективы. А свой стихотворный подарок уже приготовил единственный в мире обладатель Шагаловской премии Давид Симанович.
Давид Симанович, председатель Шагаловского комитета в Витебске:
Очень много лет писал я о Шагале, переводил его стихи, посвящал памяти его мои строки. А только что появилась новая моя книга, уже 30-я. Она называется «Скрипка Шагала, или здесь осталась моя душа».