Несвижский замок предлагает электронную экскурсию

Презентация информационного терминала по истории замка и рода Радзивиллов состоится 21 мая в Несвиже.

Терминал установлен в первом пусковом комплексе и представляет собой инфокиоск, где собрана подробная информация о Несвиже, замке, знаменитых представителях одного из самых богатых и знатных на белорусских и польских землях княжеского рода.

Электронную экскурсию по резиденции Радзивиллов XVI-XIX века посетители смогут получить на 3 языках — русский, белорусский, английский. Туристы познакомятся с архивными документами, музейными ценностями, редкими книжными изданиями библиотеки Радзивиллов. По сохранившимся фотографиям и рисункам можно увидеть, каким был замок ранее, его богатство и роскошь. Не лишним будет и раздел «Посетителям», содержащий данные об экскурсионных услугах, телефоны и адреса значимых историко-культурных объектов Несвижа.

«Создание информационного терминала в одном из самых посещаемых музеев Беларуси — резиденции князей Радзивиллов в Несвиже — расширит коммуникационные возможности объекта, будет способствовать распространению знаний об этом удивительном памятнике, развитию его культурного и образовательного потенциала, расширению музейной аудитории», — считает Галина Кондратьева.

Пока в замке установлен только один инфокиоск, но в перспективе, с введением в строй второго пускового комплекса, их количество увеличится, сообщает БЕЛТА.