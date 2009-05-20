Дни культуры Швеции в Беларуси пройдут с 20 мая по 17 июня

Мероприятия посвящены трем направлениям: литература, музыка и кино.

Программа шведско-белорусских литературных дней включает презентацию первой белорусскоязычной книги известного художника, поэта, драматурга, прозаика, журналиста и переводчика Дмитрия Плакса «Тридцать текстов». Сегодня вечером в литературном музее Максима Богдановича состоится встреча автора с гостями.

Шведско-белорусские литературно-музыкальные вечера пройдут в Минске и Пинске, конкурс юношеской поэзии состоится в Пинске, а в Барановичах запланирована литературная встреча.

В этих мероприятиях 21-23 мая примут участие современные белорусские и шведские писатели и поэты Микаэль Ниэми, Валерий Кустов, Петэр Фроберг Идлинг, Улинэ Стиг, Аника Нурлин, Андрэас Матсан, Людмила Рублевская, Дмитрий Плакс, а также Анатолий Вертинский, Адрей Ходанович, Александр Розанов.

Музыкальная часть Дней культуры Швеции предлагает концерт звезды скандинавского фри-джаза, саксофониста Матса Густафсана. Концерт пройдет 5 июня в Белорусской государственной филармонии. В концерте также примут участие известный белорусский джазовый саксофонист Павел Аркелян и группа The Outsiders.

Фестиваль современного шведского кино состоится с 8 по 17 июня в Минске и Могилеве. Белорусские кинолюбители смогут увидеть четыре художественных фильма. «Вечные мгновения Марии Ларсон» (драма классика современного кинематографа режиссера Яна Труэля) будет демонстрироваться 8 июня. Шведский режиссер, известный во всем мире, Ян Труэль и его дочь Йоханна Труэль будут присутствовать на демонстрации картины. Драматичная история про мораль, человека и природу режиссера Даниэля Альфрэдсана «Волк» будет показана 9 и 17 июня. Драма режиссера Енса Ёнсана «Король пинг-понга» — 11 и 16 июня. На мелодраму «По наивысшей воле» режиссера Амира Чамдина столичный кинотеатр «Центральный» приглашает 12 июня. В столице все фильмы будут демонстрироваться на экране «Центрального».