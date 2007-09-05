Национальный академический театр имени Янки Купалы открывает новый сезон

По традиции он начнется спектаклем "Павлинка". Сегодня зрители смогут вновь увидеть спектакль, поставленный в 1944 году в Томске. Он посвящён 100-летию со Дня рождения народного артиста Беларуси и СССР Здислава Стомы.

Новый сезон театра будет насыщен интересными постановками и событиями. Самым значительным станет третий Международный фестиваль театрального искусства "Панорама", который начнется 26 октября. Форум соберет театры из 10 стран мира и представит минскому зрителю 19 лучших спектаклей.

Тем временем Брест уже готов к открытию 12-го театрального фестиваля. О своем участии в ежегодном фэсте "Белая вежа" заявили 40 театров из 25 государств. Впервые свои постановки на нем представят актеры Дании, Люксембурга, Венесуэлы и Таджикистана.

Фееричные действа под открытым небом развернутся с 8 по 14 сентября на пяти площадках областного центра. Не менее ярким, по словам организаторов, должен стать парад театральных групп. И на сегодняшний день билетов уже нет.