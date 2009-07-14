На «Славянском базаре» – детский музыкальный конкурс

Удивлять зрителей в этом году будут 19 юных талантов из 16 стран.

Беларусь, Россия и Украина делегировали по два исполнителя.

Нашу страну представят две минчанки — лауреаты международных конкурсов семилетняя Маша Новик (кстати, самая юная участница) и одинадцатилетняя Лолита Гайдукевич. Они выступят под вторым и девятым номером. Жюри возглавит народный артист Беларуси Леонид Захлевный.

Вечером в Витебской областной филармонии — звезды израильской оперы, а на сцене Летнего амфитеатра — Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина с программой «Новые голоса Беларуси».

Концертом зрителей в День Москвы порадует популярная российская группа «Любэ». А завершит сегодняшний фестивальный день на десерт шоу Бориса Моисеева.