Могилев на два дня станет столицей мультфильмов

Сегодня здесь открывается ХI Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2008". Свое творчество на фестивале представят аниматоры из 13 стран. Среди них Беларусь, Россия, Литва, Польша, Азербайджан, Иран и Китай. Всего зритель увидит более 100 мультфильмов. В дни "Анимаевки" пройдут театрализованные представления, концерты, творческие встречи и выставки. Причем мероприятия форума затронут не только Могилев, но и районные центры и города Могилевской области, а также областные центры Беларуси.