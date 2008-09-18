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Могилев на два дня станет столицей мультфильмов

18 сентября 2008 10:33
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Сегодня здесь открывается ХI Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2008". Свое творчество на фестивале представят аниматоры из 13 стран. Среди них Беларусь, Россия, Литва, Польша, Азербайджан, Иран и Китай. Всего зритель увидит более 100 мультфильмов. В дни "Анимаевки" пройдут театрализованные представления, концерты, творческие встречи и выставки. Причем мероприятия форума затронут не только Могилев, но и районные центры и города Могилевской области, а также областные центры Беларуси.
# Культура

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