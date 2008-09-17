Кинофестиваль "Лiстапад-2008" начнется 15 ноября

Организаторы озвучили имена и названия, которые должны привлечь зрителей на показы. Упоминают Занусси, Кустурицу и Михалкова. На юбилейный 15-й кинофорум везут фильмы 55 государств. Дебютируют на минском "Лiстападзе" кинематографисты Норвегии и Мексики. В детском конкурсе "Лiстападзiк" – он кстати, тоже юбилейный – свои сюрпризы. Логотип форума нарисуют сами дети. Конкурс уже объявили. Что же касается состязания большого кино, от профессионалов игровые фильмы будет судить жюри во главе с россиянином-режиссером Валерием Тодоровским, а обладателя главного приза определят зрители. Беларусь представит на фестивале 18 работ.

