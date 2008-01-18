Культурная программа - на два года вперед

Сегодня ее подпишут Министерство культуры Беларуси и Департамент культуры Москвы. Документ предусматривает проведение целого ряда мероприятий с участием белорусских и российских представителей культуры. В частности, московские артисты станут гостями Славянского базара в Витебске, Дня города Минска, а белорусские мастера сцены представят концертные программы в День города Москвы. Большая культурная программа планируется ко Дню Победы, а также 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в 2009 году.