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Выставка памяти Александра Исачева открылась в Гомеле

17 января 2008 10:37
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Его творчество в конце 80-ых произвело настоящую революцию в культурной жизни страны, сломав стереотипы советского изобразительного искусства. За 32 года жизни художник оставил огромное живописное наследие: только работ маслом порядка 500, большинство из которых сейчас украшают частные коллекции по всему миру. На родине художника остались 35 картин. Кроме того, вышел в свет уникальный каталог работ Александра Исачева. Его презентация состоялась на открытии экспозиции.
# Культура

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