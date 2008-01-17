Выставка памяти Александра Исачева открылась в Гомеле

Его творчество в конце 80-ых произвело настоящую революцию в культурной жизни страны, сломав стереотипы советского изобразительного искусства. За 32 года жизни художник оставил огромное живописное наследие: только работ маслом порядка 500, большинство из которых сейчас украшают частные коллекции по всему миру. На родине художника остались 35 картин. Кроме того, вышел в свет уникальный каталог работ Александра Исачева. Его презентация состоялась на открытии экспозиции.