Из Италии пришло печальное известие

Ушел из жизни знаменитый на весь мир тенор Лучано Паваротти.

Оперный певец скончался в клинике Модены. Накануне у него отказали почки, и Лучано Паворотти был срочно госпитализирован. В сознание певец так и не пришел.

Год назад Паворотти прооперировали в Нью-Йорке. С тех пор маэстро не появлялся на публике. После операции в Соединенных Штатах он находился под постоянным наблюдением онкологов. В последние годы тенор выступал лишь на концертах. В октябре Паваротти должно было исполниться 72 года.

Церемония прощания с великим итальянским тенором Лучано Паваротти пройдет в субботу в центральном соборе его родного города Модена. Сообщения о том, что здоровье Паваротти резко ухудшилось, появились накануне вечером. За информацией о состоянии маэстро Италия следила всю ночь. Однако утром печальная весть облетела весь мир.