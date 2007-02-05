261 год со Дня рождения Тадеуша Костюшко отметили его на родине

Историки, представители дипмиссий, руководители и жители района вспомнили вехи жизни прославленного героя и наметили дальнейшие планы совместной работы по сохранению наследия Костюшко. Уже несколько лет подряд люди разных национальностей в день рождения Тадеуша Костюшко собираются на его родине. Здесь в Графстве Коссовском февральским днем 1746 года родился будущий борец за демократические преобразования в Европе. Позднее известный земляк, национальный герой Польши, США, Франции. Впрочем, до недавнего времени увидеть усадьбу Костюшко не представлялось возможным. Колоссальная работа позволила восстановить родовое гнездо. На пустыре проведены раскопки, а на месте найденного фундамента заново возведен дом Костюшко.



В пяти выставочных залах по фотографиям постепенно воссоздаются детали быта семьи: рушники, картины, письменный стол отца, люлька маленького Тадеуша. Накануне праздников экспозицию пополнили зеркало, два кресла и стол. Похожие образцы найдены и отреставрированы местными умельцами. В дар к очередной годовщине от имени польского фонда Косцюшко музей получил копию сабли героя. Не менее важен и подарок литовской стороны - тестамент, соответственно которому, незадолго до смерти Тадеуш Костюшко освободил принадлежавших ему крестьян. Оригинал хранится в Вильнюсе. Особое внимание

историческим местам уделяет ЮНЕСКО. Для дальнейшей реконструкции организация выделила 50 тысяч долларов.



Сегодня в год у музея почти 12 тысяч посетителей. И это еще не предел. Скоро эти места станут настоящей Меккой для туристов. Уже в этом году начнутся работы по реконструкции Коссовского замка практически разрушенного во время Великой Отечественной войны.