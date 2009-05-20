Православные верующие празднуют явление чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери

Одна из главных христианских святынь своей чудотворной силой защищает и оберегает рубежи Беларуси.

Это самая маленькая из Богородичных икон — она представляет собой овал из камня величиной всего лишь с детскую ладонь и рельефным изображением Богородицы с Предвечным Младенцем на руках. Святыня хранится в серебряно-позолоченном киоте в иконостасе Свято-Успенского собора слева от царских врат.

Во второй половине 15-го века лик Богородицы явился местным детям-пастухам и вот уже более полутысячи лет он исцеляет верующих от различных недугов.

Поклониться православной святыне в Жировичский монастырь идут верующие не только со всей республики, но и Украины, России, стран Балтии и Польши.

По случаю праздника торжественная служба в обители шла всю минувшую ночь и продлится сегодня до позднего вечера.