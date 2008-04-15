Дни культуры Беларуси в Сирии

Сегодня жители Дамаска познакомятся с искусством белорусского балета. На сцене театра "Дар аль-Асад" - "Лебединое озеро". Отметим, в Сирии белорусский балет гастролировал лишь однажды - в августе 1982 года. Что же касается дальнейших гастролей, то балетный коллектив уже ждут в Египте, где артисты выступят на сцене Каирской оперы - одного из самых известных в мире музыкальных театров. Гастроли белорусского балета завершатся в Александрии - на сцене старинного театра "Сейид Дервиш".