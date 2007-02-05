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Чтобы помнили:

05 февраля 2007 09:38
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В Брестском государственном университете имени Пушкина готовят к изданию книгу о секретных легионерах.

Это попытка молодого поколения осмыслить события интернациональных войн последних десятилетий XX века. В основу книги положены биографии и  воспоминания людей, которые выполняли воинский долг в Анголе, Египте, Эфиопии, Вьетнаме и других  странах.

В книгу войдут свидетельства более чем 30 очевидцев локальных конфликтов.  Преподаватели и студенты лично встречались с ветеранами, записывали  воспоминания, составляли фотоколлекцию. Небольшим тиражом книга выйдет в свет  уже в мае этого года. Это второе издание университета из серии "Воспоминания ветеранов". Первая книга о событиях Великой Отечественной войны вышла к 61-ой годовщине со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

# Культура

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