Чтобы помнили:

В Брестском государственном университете имени Пушкина готовят к изданию книгу о секретных легионерах.

Это попытка молодого поколения осмыслить события интернациональных войн последних десятилетий XX века. В основу книги положены биографии и воспоминания людей, которые выполняли воинский долг в Анголе, Египте, Эфиопии, Вьетнаме и других странах.

В книгу войдут свидетельства более чем 30 очевидцев локальных конфликтов. Преподаватели и студенты лично встречались с ветеранами, записывали воспоминания, составляли фотоколлекцию. Небольшим тиражом книга выйдет в свет уже в мае этого года. Это второе издание университета из серии "Воспоминания ветеранов". Первая книга о событиях Великой Отечественной войны вышла к 61-ой годовщине со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками.