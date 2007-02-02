В Беларуси любят джаз

2 февраля вечером для поклонников джазовой музыки настоящим подарком станет концерт знаменитого оркестра имени Олега Лундстрема.

В 50-е и 60-е годы на Западе джаз играли буквально повсюду, потом массы увлеклись другими стилями, а он стал музыкой элитарной. Но в Беларуси джаз любят. И еще одно тому подтверждение - отсутствие свободных мест в ДК имени Дзержинского, где уже в 18 раз проходит международный форум "Минский джаз".

Музыкальный марафон открыл своим выступлением биг-бэнд эстрадного оркестра под руководством Михаила Финберга. Новая программа из цикла "Музыка лучших оркестров мира", которую зрители смогут услышать и на закрытии, посвящена творчеству легендарного американского джазмена, обладателя 15 "Грэмми", Куинси Джонса. Концерт даже в Пале-Рояль - концерт, сказал однажды кто-то из великих джазменов, а фестиваль - всегда праздник. А если он длится три дня, то праздник тройной.

Под занавес форума, в третий день, впервые ожидается награждение лучших джазменов Беларуси. Причем, лауреатами специальной премии станут не только наши современники, но и музыканты, ушедшие из жизни.