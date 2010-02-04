«Аватар» наконец потопил «Титаник» и в США

Эпопея «Аватар» Джеймса Кэмерона установила очередной рекорд. За 47 дней проката в США кассовые сборы от показа картины, снятой в трехмерном изображении и вышедшей на широкий экран в середине декабря 2009 года, достигли 601,1 млн. долларов.

Рекорд по величине данного показателя до сих пор удерживал «Титаник» того же режиссера, собравший в американских кинозалах в 1997-98 годах 600,8 млн. долларов.

Местные наблюдатели обращают внимание на то, что «Аватар» опередил «Титаник» на американском рынке легко. Вторая картина за первые 47 дней проката в США принесла своим создателям всего 311 млн долларов, передает ИТАР-ТАСС.

Неделю назад «Аватар» вышел на первое место по кассовым сборам в мире — свыше 2 млрд. долларов. А «Титаник» в 1997-98 годах собрал в кинозалах в целом 1,843 млрд. долларов.

Новая работа Кэмерона считается одной из самых дорогостоящих в американской киноиндустрии. Бюджет оценивается от 300 млн. до 500 млн. долларов. На съемки эпопеи, которую называют шедевром компьютерных технологий, понадобилось почти пять лет.

В этом году творческий коллектив «Аватара» номинирован на девять премий «Оскар», в том числе в категориях «лучший фильм», «лучшая режиссура» и «лучшая кинематография», напоминает NEWSru.com.