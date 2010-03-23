Берлинский Кинофестиваль. Пресс-конференция и премьера нового фильма режиссёра Романа Поланского «Безымянный автор»

«Безымянного автора» представляли все главные действующие лица, кроме режиссера фильма. Роман Полански сидел в это время под домашним арестом, в связи с обвинением в том, что он в 1977 году имел, будто бы, секс с тринадцатилетней девочкой в квартире Джека Николсона.

Призеры европейских кинофестивалей, в том числе, «Берлинале», уже давно не удивляют никакими художественными находками. Чаще всего это список картин с социально-значимой тематикой, названия которых можно даже не вспоминать. Но всегда, к счастью, встречается то или другое исключение из правил. Как раз такая встреча произойдет в этом сюжете.

«Серебряный медведь» за режиссуру на недавнем берлинском фестивале получил фильм Романа Полански «Безымянный автор».

Эван Макгрегор:

В фильме у меня роль призрака, он сочиняет слова для премьера.

Пирс Броснан:

Мне не нравятся образы руководителей, политиков, но приятно, когда на фестивале тебя встречают как британского премьер-министра.

В общем, актеры шутили на тему этой картины. Броснан исполняет здесь роль премьера, а Макгрегор писателя, который согласился завершить написание мемуаров руководителя государства.

На любом фестивале проходят конференции создателей конкурсных фильмов, иногда они вызывают особенный интерес. «Безымянного автора» представляли все главные действующие лица, кроме режиссера фильма. Роман Полански сидел в это время под домашним арестом. Ясно, что журналисты освещали подробности.

Пирс Броснан:

Меня шокирует неуместность ситуации. США обвиняют Полански в том, что он в 1977 году имел, будто бы, секс с тринадцатилетней девочкой в квартире Джека Николсона. Он не был первым клиентом девушки, да и она сама не имеет никаких претензий к режиссеру. Прошло более 30 лет, он давно отец, у него дети. Я сам отец, и мне неприятна упертость чиновников США.

Эван Макгрегор:

Я, конечно, слышал о манере Романа Полански работать с актерами. Другие делают так: сцена снята, они говорят: «Все хорошо, но не хотите сделать по-другому?» Полански же обрывает на полуслове и кричит: «Нет, нет, нет! Так не нужно! Будем делать по-другому!» Привыкнуть довольно тяжело, но это приносит скорую пользу.

Режиссера арестовали в сентябре в Швейцарии. Еще до этого он сделал грубый монтаж фильма. Продюсеры смеялись, что грубый монтаж Полански им нравится больше, если сравнивать с окончательным монтажом других режиссеров. Правда, потом работа продолжалась уже под арестом.

Роберт Харрис, автор книги, по которой снят этот политический триллер, вспоминает:

Воспоминания, а нередко и выступления разных руководителей государства, пишут другие, никому не известные авторы. Наш автор оказался любопытным, он откопал компромат на премьерминистра. Я в романе имел в виду Тони Блэра, который затянул Британию в такую адскую войну. Результатом и для героя, и для страны было только неприятности.

Эван Макгрегор тешил журналистов своим антигламурным поведением.

Эван Макгрегор:

Знаете, меня просто возмущает желтая пресса, которая тут, в Германии, выбрала меня каким-то секс-символом. Глупость какая-то. И женщины, которые читают все это, мне не нравятся. Я понял, что после работы с Романом Полански стал более лучшим актером.

Интересно, что это сказал Макгрегор, который снимался и у Джорджа Лукаса, и у Денни Бойла, и у База Лурмана.

Эван Макгрегор:

В нашем коллективе необходимый эмоциональный резонанс состоялся. В таких случаях рождаются фильмы из числа самых лучших и увлекательных.

По отзывам зрителей, этот «Безымянный автор» является одним из лучших фильмов режиссера Полански.

Напряжение начинается, когда герой-автор узнал, что его предшественник погиб, затем обнаружились тайные задатки убийцы, затем компромат на премьера, затем об этом узнают уже непосредственно зрители.