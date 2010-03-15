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Мел Гибсон завершит карьеру режиссера после фильма о викингах

15 марта 2010 10:13
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По словам Гибсона, снять эпическую картину о скандинавских мореплавателях было мечтой его молодости. Для участия в этом проекте австралиец пригласил популярного актера Леонардо Ди Каприо.

– Кино про викингов – было первым, что мне хотелось когда-либо снять. Я представлял себе это, еще когда был подростком. Я думаю, это также станет последним фильмом, который я буду режиссировать. В каком-то смысле – это цель, к которой я двигался всю свою жизнь. И когда я совершу это, настанет время заканчивать режиссерскую деятельность, – рассказал Гибсон Los Angeles Times.

Сейчас проект находится на стадии создания сценария, чем занимается Билл Монахан, написавший «Отступников» (2006) для Мартина Скорсезе и «Царствие Небесное» (2005) для Ридли Скотта.

# Кино # Кино

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