Земельный вопрос под контролем

Глава государства Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля повсеместно провести проверки с целью недопущения спекуляции и самозахвата земли.

Об этом сегодня сообщил председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать после доклада Главе государства. Он отметил, что вопрос исполнения земельного законодательства сегодня стоит на особом контроле у Президента. В данный момент главное контролирующее ведомство страны проверят Минский район. Планируется, что работа будет завершена уже к 1 октября.

Председатель Комитета госконтроля также внес предложение Главе государства о проверке Белорусской железной дороги и таможенного комитета. Кроме того, Зенон Ломать доложил Александру Лукашенко о контроле за подготовкой сельхозорганизаций к началу уборочных работ.

