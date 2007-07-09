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Земельный вопрос под контролем

09 июля 2007 06:10
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Глава государства Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля повсеместно провести проверки с целью недопущения спекуляции и самозахвата земли.

Об этом сегодня сообщил  председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать после доклада Главе государства. Он отметил, что вопрос исполнения земельного законодательства  сегодня стоит на особом контроле у Президента. В данный момент главное контролирующее ведомство страны проверят Минский район. Планируется, что работа будет завершена уже к 1 октября.

Председатель Комитета госконтроля также внес предложение Главе государства о проверке Белорусской железной дороги и таможенного комитета. Кроме того, Зенон Ломать доложил  Александру Лукашенко о контроле за подготовкой  сельхозорганизаций к началу уборочных работ.

# Экономика

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