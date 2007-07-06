Границу между городом и селом необходимо сглаживать

6 июля в Совете Республики за "круглым столом" рассмотрели вопросы жизнеобеспечения населения.

Сельчане должны жить в тех же условиях, что и городские жители. Новые требования прописаны в Указе Президента Беларуси № 21. Документ предусматривает, что в агрогогородках будут созданы дочерние коммунальные предприятия. Многие объекты получат новых собственников. Например, водопроводы будут переданы на баланс коммунальным службам.

Планируется, что дороги в сельских населенных пунктах обретут хозяина в лице районных дорожно-строительных управлений. Председатель Совета Республики Геннадий Новицкий подчеркнул необходимость в едином механизме реализации Указа Президента. Это позволит сократить сроки выполняемых работ.