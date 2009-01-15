За необоснованно поднятые цены продавцов будут лишать лицензии

Такое решение поддержал сегодня президент Александр Лукашенко во время планового доклада премьер-министра Сергея Сидорского о социально-экономическом развитии страны. По результатам проверок установлено, что от 30 до 60 % повысились цены на такие социально значимые продукты как крупа, растительное масло, свежемороженная рыба, некоторые овощи и фрукты, а также на бытовую технику. Правительство, предвидя возможные последствия от повышения курса доллара, снизило надбавки на импортные товары - с 15 до 5%, что должно было сдержать резкий рост цен. Однако январь показал, что некоторые продавцы захотели заработать на разнице.



Премьер-министр доложил Президенту и об итогах социального экономического развития страны за прошлый год. Так рост ВВП составил 10% по сравнению с годом предыдущим. На промышленных предприятиях удалось увеличить производительность труда. Все инвестиционные и инновационные программы работали в полную силу. Например, только прямых инвестиций в страну поступило более, чем на два с половиной миллиарда долларов. В этом году цифра может возрасти вдвое. В целом, белорусская экономическая модель показала свою устойчивость в условиях мирового финансового кризиса. Президент подчеркнул, что и 2009-ый год должен быть таким же стабильным в работе экономики и очень важно, чтобы эффективно работали социальные программы.



Кроме того, глава Правительства обсудил с Президентом подготовку к предстоящему заседанию союзного правительства. Оно, как ожидается, пройдет 30 января в Москве. Помимо традиционных вопросов экономического взаимодействия двух стран, планируется обсудить повестку дня заседания Высшего госсовета, которое предположительно пройдет в феврале.