Саммит России, Украины и ЕС по разрешению газового кризиса пройдёт 17 января в Москве

Украинские власти настаивали на проведении саммита на нейтральной территории. В этом их поддержала Польша. В настоящее время по дипломатическим каналам рассылаются приглашения главам государств и правительств стран - потребителей и транзитеров российского газа. Конфликт о его цене и транзите между Москвой и Киевом в разгар зимы остановил поставки топлива в Европу. В заложники энергетического кризиса попали миллионы европейцев. Прежде всего на Балканах. Ситуацию осложняют необычно сильные для этих краёв январские морозы. Останавливаются производства, закрываются школы и детские сады. Тем временем, в южные районы Молдовы подачу газа накануне возобновили. Однако потребление топлива регион вынужден сократить в три раза. В более сложной ситуации - потребители газа в Приднестровье. Сегодня регион практически полностью отключён от потребления. В некоторых районах даже не могут испечь хлеб.