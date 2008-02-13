На аукционах начнут продавать земельные участки в частную собственность

Условия, на которых будут выставляться лоты, определит Мингорисполком. Срок аренды в 50 лет не устраивает многих застройщиков жилых домов. Минский городской центр недвижимости рассчитывает на то, что в будущем году всю свободную землю можно будет продавать.



15 участков, выставленных на аукцион в прошлом году, не были реализованы из-за отсутствия заявок, заинтересованности инвесторов и высокой цены. Сейчас в Минске есть земельные участки для будущих собственников, но пока на аукцион они не выставляются. Сначала будут выработаны новые методы по продаже наделов под индивидуальное строительство.



В прошлом году Минский городской центр недвижимости впервые провел аукцион по продаже жилья. МАПИД выставил более 200 квартир. И если на момент продаж рыночная стоимость квадратного метра составляла 1930 долларов, то с молотка квартира ушла по цене 1300-1700 за метр. Сегодня он стоит уже свыше двух тысяч долларов.