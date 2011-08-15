В России подорожал бензин и продолжает дорожать

Если в конце июля средняя цена бензина колебалась на отметке в 25,57 рубля, то сегодня она составляет 25,88 рубля.

Бензин подорожал в 65 российских регионах. В Казани его стоимость - 26 рублей 62 копейки. В Сахалинской области возвращается топливный дефицит на АЗС, принадлежащий частным игрокам. В Якутске средняя цена на моторное топливо составляет 31 рубль 80 копеек.

Литр «восьмидесятого» стоит в среднем в Москве 24,64 руб., Аи-92 – 26,86, Аи-95 – 28,83 рубля, а дизельное топливо продают по цене 26 рублей 56 копеек за литр.

За шесть месяцев 2011 года Федеральная антимонопольная служба возбудила 52 дела по повышению розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Аналитики утверждают, что в силу нехватки бензина на российском топливном рынке он продолжит дорожать, сообщает «Газета.ру»