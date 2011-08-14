Выгодно ли работать заводу по выпуску асфальтобетона и фабрике по выпуску тротуарной плитки в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Геннадий Метелица, директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства. Мы говорим о дорожных развязках, тротуарах и подземных переходах.

Какие технологии вы используете? Что позволяет вам ускорять процесс работы и, соответственно, удлинять сроки эксплуатации покрытий?

Геннадий Метелица:

В мае 2010 года мы открыли современный завод по выпуску асфальтобетона. Впервые одновременно были реализованы две государственные программы — Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь и Государственная программа по сбору и переработке вторичного сырья.

Особенность этого завода состоит в том, что впервые в Беларуси стало возможной промышленная переработка старого асфальтобетона горячим способом с повторным применением при выпуске новой продукции. С момента открытия завода по настоящее время выпущено около 225 тысяч тонн продукции. Данный завод работает круглосуточно.



В вашем ведомстве есть еще комплекс по выпуску тротуарной плитки. Как он работает? Есть ли экономический эффект от того, что вы сами делаете тротуарную плитку?

Геннадий Метелица:

В 2006 году мы наладили производство бетонных элементов дорожного мощения. За это время выпущено 1 млн 817 тысяч кв. м тротуарной плитки.

В чем преимущество этой плитки?

Геннадий Метелица:

Плитка изготавливается из отечественного материала — цемента. Кроме того, при производстве этой плитки можно избежать некоторых экологических проблем.