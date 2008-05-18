В Киеве проходит заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития

В повестке дня – вопросы надежности поставок энергоресурсов и энерго-эффективность. Участие в деловом форуме принимает и делегация Беларуси. Участники намерены также обсудить поиск инновационных решений в области финансирования развития сельского хозяйства. Министр экономики Беларуси Николай Зайченко проинформирует участников о развитии экономической ситуации в нашей стране и новых шагах правительства по улучшению инвест-климата в республике. Состоится также презентация возможностей Беларуси для потенциальных инвесторов.