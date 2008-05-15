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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Сидорского

15 мая 2008 16:54
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Речь шла об исполнении программы инновационного развития страны. Президенту было доложено о вводе новых предприятий и реконструкции существующих производств.В частности, глава правительства отчитался о завершении строительства завода газетной бумаги в Шклове, о реконструкции шкловского предприятия Спартак и строительстве завода полированного стекла в Гомеле. В ближайшее время правительство намерено открыть контракты на поставки оборудования для строительства новых цементных заводов. Благодаря их мощностям к 2010-му в Беларуси будут производить 10 миллионов тон цемента.

Завтра Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Могилевскую область. Президент ознакомится с социально-экономическим развитием Шкловского района и посетит объекты промышленности Шклова.
# Экономика

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