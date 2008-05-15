Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Сидорского

Речь шла об исполнении программы инновационного развития страны. Президенту было доложено о вводе новых предприятий и реконструкции существующих производств.В частности, глава правительства отчитался о завершении строительства завода газетной бумаги в Шклове, о реконструкции шкловского предприятия Спартак и строительстве завода полированного стекла в Гомеле. В ближайшее время правительство намерено открыть контракты на поставки оборудования для строительства новых цементных заводов. Благодаря их мощностям к 2010-му в Беларуси будут производить 10 миллионов тон цемента.



Завтра Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Могилевскую область. Президент ознакомится с социально-экономическим развитием Шкловского района и посетит объекты промышленности Шклова.